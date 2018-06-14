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22:11, 14 июня 2018 901
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«В гипсе по пояс». Воспитанница рязанского детсада получила на прогулке травму

«В гипсе по пояс». Воспитанница рязанского детсада получила на прогулке травму

Воспитанница рязанского детского сада №34 получила травму на прогулке. Инцидент произошел 16 мая, рассказала мама девочки в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам женщины, ее дочь пострадала из-за качелей. «Вместе с тремя детьми Соня раскачивала троих ребят на качелях, все смеялись, шумели. В какой-то момент она отвлеклась, качели отлетели ей перекладиной в ногу и откинули ее назад», — написала рязанка.

Как оказалось, ребенок получил осколочный перелом бедра со смещением. «Перед тем, как наложить гипс, необходимо было вытянуть смещенные части кости и ее осколки. На шесть дней накладывалось скелетное вытяжение. Это очень серьезный перелом, никто из врачей не может дать 100% гарантию, что кость срастется правильно. Возможно, нужно будет вновь ломать кость и заново сращивать ее в гипсе. Пока лишь известно, что Соня проведет в гипсе два месяца. Все лето, не вставая с кровати в гипсе по пояс, а потом ещё месяцы лечения и реабилитации…» — отметила женщина.

Она задалась вопросом, почему воспитатель не досмотрела за девочкой, а также рассказала, что заведующая детсадом не признает свою вину в произошедшем.

Фото Ирины Днищенко


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