«В гипсе по пояс». Воспитанница рязанского детсада получила на прогулке травму

Воспитанница рязанского детского сада №34 получила травму на прогулке. Инцидент произошел 16 мая, рассказала мама девочки в группе «
По словам женщины, ее дочь пострадала из-за качелей. «Вместе с тремя детьми Соня раскачивала троих ребят на качелях, все смеялись, шумели. В какой-то момент она отвлеклась, качели отлетели ей перекладиной в ногу и откинули ее назад», — написала рязанка.
Как оказалось, ребенок получил осколочный перелом бедра со смещением. «Перед тем, как наложить гипс, необходимо было вытянуть смещенные части кости и ее осколки. На шесть дней накладывалось скелетное вытяжение. Это очень серьезный перелом, никто из врачей не может дать 100% гарантию, что кость срастется правильно. Возможно, нужно будет вновь ломать кость и заново сращивать ее в гипсе. Пока лишь известно, что Соня проведет в гипсе два месяца. Все лето, не вставая с кровати в гипсе по пояс, а потом ещё месяцы лечения и реабилитации…» — отметила женщина.
Она задалась вопросом, почему воспитатель не досмотрела за девочкой, а также рассказала, что заведующая детсадом не признает свою вину в произошедшем.
Фото Ирины Днищенко