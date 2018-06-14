Утренний обзор рязанских пробок: 14 июня

Утром в четверг, 14 июня, на рязанским водителям вновь предстоит постоять в пробках.
В этот день наиболее длинный затор возник на Северной окружной в сторону города. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на два километра от пересечения с улицей Интернациональной до 2-го Борковского карьера. Скорость автомобилей не превышает 10 километров в час.
И вновь пробка возникла на Солотчинском шоссе — на этот раз в сторону области. Скорость движения по мосту составляет до семи километров в час.
Водителям, как обычно, придется постоять на Московском шоссе. Затор растянулся от ТЦ «Премьер» до пересечения с улицей Вокзальной. Скорость потока не превышает семи километров в час.
Серьезный затор образовался на улице Каширина. Рязанцам, которые едут в центр с Северной окружной, придется простоять в двухкилометровой пробке. Скорость движения составляет до семи километров в час.
Напомним, мост через Оку