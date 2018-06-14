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11:02, 14 июня 2018 1 865
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Умер Станислав Говорухин

Умер Станислав Говорухин

Умер Станислав Говорухин. Об этом в четверг, 14 июня, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «РИА Новости».

«Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории „Барвиха“ после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — сказал политик.

Говорухину было 82 года. Народный артист России, сценарист и режиссер известен по таким картинам, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и другим.

Напомним, 13 июня стало известно о том, что режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото с Кинопоиска


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