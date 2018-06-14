Участники праймериз «Единой России» представили губернатору «Проектные мастерские»

В среду, 13 июня, Николай Любимов встретился с участниками предварительного открытого голосования «Единой России». Они представили губернатору ряд проектов, связанных с благоустройством города и улучшением качества жизни рязанцев.
Мероприятие началось со вступительного слова секретаря регионального отделения партии Аркадия Фомина. Он кратко рассказал о результатах предварительного голосования и отметил, что в период проведения праймериз некоторые участники объединились в инициативные группы под названием «Проектная мастерская». Результатом этого стала реализация ряда проектов, которые появились после встреч с горожанами. «Наши кандидаты после встреч с избирателями выявили целый ряд системных вопросов, которые требуют решения», — рассказал Фомин.
Шестеро кандидатов представили губернатору инициативы по благоустройству городской среды, улучшению транспортной доступности для жителей города и районов, а также проекты по доступной и качественной медицине, обновлению старых и возведению дополнительных спортивных площадок. Наряду с этим участники встречи затронули экологические проблемы региона и предложили варианты их решения.
«Мы решили использовать проектный подход, потому что в нем очень четко формируется цель, задача и главное — пути достижения», — подчеркнул Фомин. Обратившись к губернатору, он добавил, что проекты будут продолжены: «Нам бы хотелось, чтобы уже сейчас вы знали, над чем мы уже работаем. Надеемся на то, что вы нас поддержите».
В первую очередь Любимов выделил проекты, которые коснулись сферы здравоохранения, транспорта и ЖКХ. При этом глава региона отметил важность каждой отдельной инициативы и обещал оказать поддержку со стороны правительства в их реализации. «Для нас важно, чтобы вы, взявшись за эти проекты, воодушевили ими и других людей, — сказал политик. — Задача правительства и городской администрации совместно с вами, продумав эти проекты, планомерно и в рамках финансовых возможностей их реализовать».