В Рязани у Иоанно-Кронштадтского храма прошел крестный ход. Фото

У Иоанно-Кронштадтского храма прошел крестный ход. Об этом сообщил
В день прославления святого Иоанна, 14 июня, епископ Волжский и Сернурский Феофан возглавил божественную литургию. К соборной молитве присоединились множество верующих.
Епископ Феофан призвал прихожан «ежедневно обращать мысленный взор к праведному Иоанну, чтобы по его ходатайству господь даровал нам свои милости, укрепил в шествии по тернистому жизненному пути и помог достичь вечной блаженной жизни».
В завершение владыка Феофан поблагодарил собравшихся за «радость совместной молитвы» и пожелал всем «укрепления в духовной жизни и помощи в достижении царствия небесного благодатью божией».