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17:18, 14 июня 2018 228
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В Рязани у Иоанно-Кронштадтского храма прошел крестный ход. Фото

В Рязани у Иоанно-Кронштадтского храма прошел крестный ход. Фото

У Иоанно-Кронштадтского храма прошел крестный ход. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

В день прославления святого Иоанна, 14 июня, епископ Волжский и Сернурский Феофан возглавил божественную литургию. К соборной молитве присоединились множество верующих.

Епископ Феофан призвал прихожан «ежедневно обращать мысленный взор к праведному Иоанну, чтобы по его ходатайству господь даровал нам свои милости, укрепил в шествии по тернистому жизненному пути и помог достичь вечной блаженной жизни».

В завершение владыка Феофан поблагодарил собравшихся за «радость совместной молитвы» и пожелал всем «укрепления в духовной жизни и помощи в достижении царствия небесного благодатью божией».


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