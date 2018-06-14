Ставка НДС вырастет до 20%

Правительство повысит ставку НДС до 20%. Об этом сообщил премьер-министр Дмтирий Медведев, передает «
Медведев подчеркнул, что сохранятся льготы по налогу на добавленную стоимость на основые социально значимые товары и услуги.
«Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — отметил премьер.
По словам вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, дополнительные доходы от повышения ставки НДС составят более 600 миллиардов рублей ежегодно начиная с 2019-го.
Средства пойдут на национальные цели и стратегические задачи развития страны.