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13:27, 14 июня 2018 834
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Ставка НДС вырастет до 20%

Ставка НДС вырастет до 20%

Правительство повысит ставку НДС до 20%. Об этом сообщил премьер-министр Дмтирий Медведев, передает «РИА Новости».

Медведев подчеркнул, что сохранятся льготы по налогу на добавленную стоимость на основые социально значимые товары и услуги.

«Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — отметил премьер.

По словам вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, дополнительные доходы от повышения ставки НДС составят более 600 миллиардов рублей ежегодно начиная с 2019-го.

Средства пойдут на национальные цели и стратегические задачи развития страны.


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