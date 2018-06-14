Слушатели «Радио ОК» первыми посмотрели на «Мир будущего»

Слушатели «Радио ОК» первыми посмотрели американский фантастический фильм «Мир будущего». Предпоказ прошел в кинотеатре «Люксор» в «Круизе» в среду, 13 июня.
На киносеанс пригласили друзей и партнеров радиостанции, которые также смогли пообщаться с диджеями и выиграть призы от «Радио ОК».
Как рассказал директор радиостанции Станислав Ларионов, этот фильм выбрали не случайно. «После длинных выходных мы решили не перегружать наших гостей слишком серьезным или агрессивным кино. „Мир будущего“ — это востребованный современными зрителями фантастический жанр, легкий, увлекательный и динамичный», — отметил он.