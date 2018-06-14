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13:41, 14 июня 2018 234
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Рязанское УФАС прокомментировало рост цен на бензин

Рязанское УФАС прокомментировало рост цен на бензин

Рязанское управление ФАС в рамках публичных обсуждений об итогах работы ведомства прокомментировало рост цен на бензин и солярку. Заседание прошло в четверг, 14 июня.

«В период с 28 мая по 3 июня 2018 года стоимость АИ-92 в регионе выросла на 0,5%, АИ-95 — на 0,7%, ДТ — на 0,1%", — сообщила начальник отдела контроля товарных и финансовых рынков рязанского УФАС Екатерина Мишкина.

По ее словам, розничная стоимость выросла из-за мартовского скачка оптовых цен на нефтепродукты. Помимо этого, причиной подорожания стало недостаточное предложение нефтяными компаниями на биржевых торгах и во внебиржевом сегменте.

Также Мишкина отметила, что действующим законодательством не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты. Цены формируются на основе рыночной конкуренции.

Напомним, представители рязанских АЗС также объяснили повышение цен на бензин.


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