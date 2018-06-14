Рязанское УФАС прокомментировало рост цен на бензин

Рязанское управление ФАС в рамках публичных обсуждений об итогах работы ведомства прокомментировало рост цен на бензин и солярку. Заседание прошло в четверг, 14 июня.
«В период с 28 мая по 3 июня 2018 года стоимость АИ-92 в регионе выросла на 0,5%, АИ-95 — на 0,7%, ДТ — на 0,1%", — сообщила начальник отдела контроля товарных и финансовых рынков рязанского УФАС Екатерина Мишкина.
По ее словам, розничная стоимость выросла из-за мартовского скачка оптовых цен на нефтепродукты. Помимо этого, причиной подорожания стало недостаточное предложение нефтяными компаниями на биржевых торгах и во внебиржевом сегменте.
Также Мишкина отметила, что действующим законодательством не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты. Цены формируются на основе рыночной конкуренции.
Напомним, представители рязанских АЗС также