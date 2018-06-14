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15:46, 14 июня 2018 202

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла вторую часть информации за май 2018 года

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла вторую часть информации за май 2018 года

ООО «РГМЭК» в соответствии с пп. г п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, по тарифным группам за май 2018 года, сообщает следующее:

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» по тарифным группам за май 2018 года.

Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за май 2018 года.


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1 неделя назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

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