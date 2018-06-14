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9:54, 14 июня 2018 1 066
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Рязанец обманывал покупателей из других городов, не отправляя им товар

Рязанец обманывал покупателей из других городов, не отправляя им товар

Житель Рязанского района обманывал покупателей из других городов, не отправляя им товар. Объявления он размещал в интернете, пишет издательство «Пресса».

В июле 2016 года мужчина решил продать двигатель от своего автомобиля Chery Amulet. Житель Томска позвонил продавцу, они договорились о цене и перевозке груза с помощью транспортной компании. Однако, когда покупатель перевел на карту рязанца 21 800 рублей, тот решил не искать перевозчика и просто оставил деньги и двигатель себе.

История повторилась и в мае 2017 года. Злоумышленник по той же схеме решил продать пневматическую винтовку «Снайпер». В этот раз 14 500 рублей ему перевел покупатель из Сургута, который также остался без товара и без денег.

Полиция разыскала мошенника, его приговорили к двум годам условного заключения с испытательным сроком в два года. Кроме того, его обязали вернуть деньги обманутым покупателям.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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