Рязанец обманывал покупателей из других городов, не отправляя им товар

Житель Рязанского района обманывал покупателей из других городов, не отправляя им товар. Объявления он размещал в интернете, пишет издательство «
В июле 2016 года мужчина решил продать двигатель от своего автомобиля Chery Amulet. Житель Томска позвонил продавцу, они договорились о цене и перевозке груза с помощью транспортной компании. Однако, когда покупатель перевел на карту рязанца 21 800 рублей, тот решил не искать перевозчика и просто оставил деньги и двигатель себе.
История повторилась и в мае 2017 года. Злоумышленник по той же схеме решил продать пневматическую винтовку «Снайпер». В этот раз 14 500 рублей ему перевел покупатель из Сургута, который также остался без товара и без денег.
Полиция разыскала мошенника, его приговорили к двум годам условного заключения с испытательным сроком в два года. Кроме того, его обязали вернуть деньги обманутым покупателям.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.