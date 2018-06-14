Рязань оказалась на дне рейтинга Гринписа по загрязнению воздуха

Гринпис назвал загрязнение воздуха из-за транспорта одной из важнейших экологических проблем России. Исследователи обратились в администрации 77-ми городов, чтобы узнать, как меры принимаются для ее решения.
Гринпис интересовали вопросы развития общественного транспорта, мониторинга качества воздуха, развития велоинфраструктуры, внедрения электротранспорта.
В результате в «зеленую» зону попали города, у которых есть адекватный план по решению проблемы загрязнения воздуха; в «оранжевую» — где есть верные инициативы, но их недостаточно, в «красную» — где нет четкого плана или города, администрации которых не ответили исследователям.
Рязань оказалась на дне рейтинга именно по последней причине. «Ответ на обращение Гринпис от администрации не поступил в установленный законом срок и невозможно установить, было ли это сделано намеренно или нет», — отметили в пресс-службе организации.
При этом только 7,4% опрошенных рязанцев оказались довольны качеством воздуха в городе.