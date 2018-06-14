Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:40, 14 июня 2018 412
 0    0

Россияне назвали главные достоинства и недостатки нации

Россияне назвали главные достоинства и недостатки нации

Россияне посчитали самыми главными положительными качествами жителей страны гостеприимство, трудолюбие и душевность. Среди недостатков чаще всего называли лень и пьянство, передает «РИА Новости».

Согласно опросу социологов, гостеприимство назвали главным качеством 45% опрошенных россиян, трудолюбие — 41%, душевность — 33%.

В первую пятерку «наиболее характерных» национальных черт попали щедрость (26%) и общительность (25%).

Щедрость чаще упоминали люди старшего поколения.

Среди негативных качеств 16% назвали пьянство. При этом, молодые люди от 18 до 24 лет чаще характеризуют русских как пьющих. На втором месте в этом ретинге оказалась лень (13%). 6% респондентов назвали недостатком отсутствие дисциплины, 5% опрошенных — грубость и хитрость.

«Чем моложе респонденты, тем критичнее они оценивают россиян: сегодняшние 18-24-летние приписывают им негативные качества вдвое чаще, чем люди пенсионного возраста. Источник таких расхождений, видимо, связан с более разнообразным социальным опытом, который дают молодежи путешествия и социальные сети, и его сравнением с повседневностью», — сказала эксперт, комментируя итоги опроса.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:54, 14 июня 2018
Рязанец обманывал покупателей из других городов, не отправляя им товар
9:40, 14 июня 2018
Россияне назвали главные достоинства и недостатки нации
9:14, 14 июня 2018
Любимов посетил бизнес-инкубатор РГРТУ
8:00, 14 июня 2018
В Рязани пропал 41-летний мужчина
22:25, 13 июня 2018
Игроки ФК «Рязань» провели мастер-классы для шиловских школьников. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 26 769
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 772
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 17 565
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
12:50, 13 июня 2018 16 828
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 15 797
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 7
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум