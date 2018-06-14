Россияне назвали главные достоинства и недостатки нации

Россияне посчитали самыми главными положительными качествами жителей страны гостеприимство, трудолюбие и душевность. Среди недостатков чаще всего называли лень и пьянство, передает «
Согласно опросу социологов, гостеприимство назвали главным качеством 45% опрошенных россиян, трудолюбие — 41%, душевность — 33%.
В первую пятерку «наиболее характерных» национальных черт попали щедрость (26%) и общительность (25%).
Щедрость чаще упоминали люди старшего поколения.
Среди негативных качеств 16% назвали пьянство. При этом, молодые люди от 18 до 24 лет чаще характеризуют русских как пьющих. На втором месте в этом ретинге оказалась лень (13%). 6% респондентов назвали недостатком отсутствие дисциплины, 5% опрошенных — грубость и хитрость.
«Чем моложе респонденты, тем критичнее они оценивают россиян: сегодняшние 18-24-летние приписывают им негативные качества вдвое чаще, чем люди пенсионного возраста. Источник таких расхождений, видимо, связан с более разнообразным социальным опытом, который дают молодежи путешествия и социальные сети, и его сравнением с повседневностью», — сказала эксперт, комментируя итоги опроса.