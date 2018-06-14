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14:54, 14 июня 2018 1 006
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Приют «Лучшие друзья» собираются выселить ради застройки территории

Приют «Лучшие друзья» собираются выселить ради застройки территории

Приют животных «Лучшие друзья» собираются выселить ради застройки территории. Об этом RZN.info сообщило руководство некоммерческой организации.

Они рассказали, что около полугода назад им сообщили о том, что территорию приюта будут застраивать. «Лучшим друзьям» дали несколько месяцев на то, чтобы они смогли найти альтернативную площадку для переезда.

«Велись переговоры с бывшим директором аграрного колледжа в Варских. В начале июня там сменилось руководство, которое нам отказало», — отметила руководитель приюта.

Около 80 собак и несколько кошек могут остаться без приюта уже 31 октября — крайнего срока договора.

НП «Помощь бездомным животным» «Лучшие друзья» попросили рязанцев помочь найти земельный участок. Он должен располагаться на достаточном отдалении от жилых домов, на участке необходимы электричество и водопровод.


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