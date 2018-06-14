Приют «Лучшие друзья» собираются выселить ради застройки территории

Приют животных «
Они рассказали, что около полугода назад им сообщили о том, что территорию приюта будут застраивать. «Лучшим друзьям» дали несколько месяцев на то, чтобы они смогли найти альтернативную площадку для переезда.
«Велись переговоры с бывшим директором аграрного колледжа в Варских. В начале июня там сменилось руководство, которое нам отказало», — отметила руководитель приюта.
Около 80 собак и несколько кошек могут остаться без приюта уже 31 октября — крайнего срока договора.
НП «Помощь бездомным животным» «Лучшие друзья» попросили рязанцев помочь найти земельный участок. Он должен располагаться на достаточном отдалении от жилых домов, на участке необходимы электричество и водопровод.