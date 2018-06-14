Пьяный рязанец избил собутыльника и сбежал. Об этом сообщил
В марте 2017 года во время распития спиртных напитков двое мужчин поссорились. Один из них подошел к своему приятелю, который сидел на скамье, и ударил его кулаком.
Когда потерпевший упал на землю, рязанец еще несколько раз ударил его по лицу, после чего тот потерял сознание. Злоумышленник сразу скрылся с места преступления.
В результате побоев мужчине причинили тяжкий вред здоровью.
Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы условно и испытательным сроком в три года по части 1 статьи 111 УК РФ.
Приговор не вступил в законную силу.