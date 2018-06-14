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19:49, 14 июня 2018 908
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Пьяный рязанец избил собутыльника и сбежал

Пьяный рязанец избил собутыльника и сбежал

Пьяный рязанец избил собутыльника и сбежал. Об этом сообщил сайт регионального райсуда.

В марте 2017 года во время распития спиртных напитков двое мужчин поссорились. Один из них подошел к своему приятелю, который сидел на скамье, и ударил его кулаком.

Когда потерпевший упал на землю, рязанец еще несколько раз ударил его по лицу, после чего тот потерял сознание. Злоумышленник сразу скрылся с места преступления.

В результате побоев мужчине причинили тяжкий вред здоровью.

Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы условно и испытательным сроком в три года по части 1 статьи 111 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу.


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