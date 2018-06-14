На проезде Яблочкова «Лексус» сбил мотоциклиста. Видео

В четверг, 14 июня, на проезде Яблочкова столкнулись мотоцикл и Lexus. Видео опубликовали в группе «
ДТП произошло примерно в 17:00 около гипермаркета «Апельсин».
На месте аварии работают врачи скорой помощи.
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В четверг, 14 июня, на проезде Яблочкова столкнулись мотоцикл и Lexus. Видео опубликовали в группе «
ДТП произошло примерно в 17:00 около гипермаркета «Апельсин».
На месте аварии работают врачи скорой помощи.
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Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.