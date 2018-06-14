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20:42, 14 июня 2018 341
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На Куйбышевском шоссе «Веста» перевернулась после столкновения с «Опелем». Фото

На Куйбышевском шоссе «Веста» перевернулась после столкновения с «Опелем». Фото

Вечером в четверг, 14 июня, около пешеходного перехода на Куйбышевском шоссе произошла авария с участием автомобилей Lada Vesta, Opel и Lada Kalina. Фото в редакцию RZN.info прислал очевидец.

Видно, что Opel и Lada Vesta получили серьезные механические повреждения, второй автомобиль перевернулся. На месте работают врачи скорой помощи, одного из пострадавших уже экстренно госпитализировали.

Отметим, что из-за ДТП на шоссе образовалась полуторакилометровая пробка. Движение затруднено в сторону центра, скорость движения в потоке не превышает пяти километров в час.

Фото Даниила Шаталова


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