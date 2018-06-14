В четверг, 14 июня, на двенадцати улицах в Канищеве отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Ленпоселок;
- улица Советская;
- улица Хрюкина;
- улица Луговая;
- улица 1-го Мая;
- улица Колхозная;
- улица Новая;
- Вишневый переулок;
- Сенной переулок;
- улица Дорожная;
- улица Интернациональная, дом №5-д (ДЮЦ «Надежда»), дом №5-ж (СК «Дельфин»);
- улица Станкозаводская, дом №30 (ТЦ «Кит»), дом №31 (ТЦ «Квартал»).
Кроме того, с 9:00 до 16:00 холодную воду отключат в доме №1/3 по улице Котовского, в доме №5 по улице Щорса и в доме №12 корпус 1 по улице Кутузова.