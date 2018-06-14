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10:39, 14 июня 2018 434
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На двенадцати улицах в Канищеве отключили холодную воду

На двенадцати улицах в Канищеве отключили холодную воду

В четверг, 14 июня, на двенадцати улицах в Канищеве отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Ленпоселок;
  • улица Советская;
  • улица Хрюкина;
  • улица Луговая;
  • улица 1-го Мая;
  • улица Колхозная;
  • улица Новая;
  • Вишневый переулок;
  • Сенной переулок;
  • улица Дорожная;
  • улица Интернациональная, дом №5-д (ДЮЦ «Надежда»), дом №5-ж (СК «Дельфин»);
  • улица Станкозаводская, дом №30 (ТЦ «Кит»), дом №31 (ТЦ «Квартал»).

Кроме того, с 9:00 до 16:00 холодную воду отключат в доме №1/3 по улице Котовского, в доме №5 по улице Щорса и в доме №12 корпус 1 по улице Кутузова.


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