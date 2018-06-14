ФСБ и Роскомнадзор потребовали изменить структуру Telegram для получения ключей от переписки. Об этом передает
Как отметила представитель Роскомнадзора, в течение года предприниматели пытались «побудить» Telegram изменить архитектуру мессенджера.
«ФСБ и Роскомнадзор в течение года предпринимали попытки побудить Telegram изменить архитектуру мессенджера. Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствии с российским законом. Поэтому мы считаем, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования», — пояснила суду представитель Роскомнадзора.
Ранее юрист сообщил суду, что данные ключи харнятся на устройствах пользователей и у компании нет к ним доступа.