Морозов поднялся в топ-10 медиарейтинга сенаторов

По итогам мая сенатор от Рязанской области Игорь Морозов поднялся на десятое место в медиарейтинге. Результаты исследования опубликовала «Медиалогия».
За месяц он прибавил одну строчку в списке. Второй представитель региона в Совфеде Олег Ковалев вновь оказался вне рейтинга.
Лидерство в списке сохранила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На второй и третьей строчках остались Алексей Пушков из Пермского края и Константин Косачев из республики Марий Эл.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 44,9 тысяч СМИ.