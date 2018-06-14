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13:44, 14 июня 2018 206
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Морозов поднялся в топ-10 медиарейтинга сенаторов

Морозов поднялся в топ-10 медиарейтинга сенаторов

По итогам мая сенатор от Рязанской области Игорь Морозов поднялся на десятое место в медиарейтинге. Результаты исследования опубликовала «Медиалогия».

За месяц он прибавил одну строчку в списке. Второй представитель региона в Совфеде Олег Ковалев вновь оказался вне рейтинга.

Лидерство в списке сохранила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На второй и третьей строчках остались Алексей Пушков из Пермского края и Константин Косачев из республики Марий Эл.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 44,9 тысяч СМИ.


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