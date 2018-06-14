Минэкономразвития выступило против идеи запрета «дешевых сигарет»

Минэкономразвития выступило против идеи запрета продажи сигарет ниже максимальной розничной цены (МРЦ). Об этом пишет «
Инициаторы законопроекта отмечали, что сейчас законодательство запрещает применение скидок на табачную продукцию, при этом допускает установление минимальных розничных цен, которые могут быть на уровне 75% от МРЦ. С января следующего года авторы законопроекта предлагали запретить продажу табачных изделий по ценам ниже МРЦ.
Минэкономразвития раскритиковало такой подход, назвав цены не ниже максимума «способом ведения предпринимательской деятельности».
«При этом снижение ценовой доступности легальной табачной продукции может привести к смещению потребительских предпочтений в сторону более доступной продукции, будет способствовать росту теневого рынка… и, как следствие, снизит налоговые поступления в бюджет», — заключили в ведомстве.