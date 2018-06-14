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9:14, 14 июня 2018 1 408
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Любимов посетил бизнес-инкубатор РГРТУ

Любимов посетил бизнес-инкубатор РГРТУ

Николай Любимов и гендиректор «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева посетили бизнес-инкубатор РГРТУ. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Любимов и Чупшева побывали в лабораториях проектирования космических аппаратов, геоинформационных систем и технологий Центра космических технологий, а также в цехе конструкторского бюро «Аврора».

Им показали разработки вузовского бизнес-инкубатора, среди которых — роботы-андроиды, модели беспилотной техники.

Губернатор и гендиректор АСИ пообщались с молодыми учеными и их наставниками.

По итогам они отметили, что разработки рязанских ученых можно успешно реализовать в различных отраслях экономики и соцсферы.

Фото «Минтерпол Рязанской области»


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1 неделя назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

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