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12:00, 14 июня 2018 522

Федеральный закон поднимет цены на рязанскую недвижимость — застройщик

Федеральный закон поднимет цены на рязанскую недвижимость — застройщик

Во время прямой линии Владимир Путин подтвердил курс на запрет долевого строительства. «У нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать [средства граждан] исключительно через систему финансовых учреждений, через банки для этих целей», — заявил президент.

Согласно принятым поправкам в закон о долевом строительстве, с 1 июля 2019 года застройщик будет получать средства за реализованные квартиры только после передачи жилья покупателям. До этого момента деньги клиентов будут находиться на специальных банковских счетах, недоступных ни для застройщика, ни для будущего собственника жилья.

Фактически, теперь граждане будут покупать жилье не у того, кто его строит, а у банков, отметили в пресс-службе «Северной компании». По словам застройщика, уход от долевого строительства «неминуемо приведет к росту цен на жилье».

«Рязанцы уже не смогут сэкономить, купив жилье на ранних этапах строительства, как при долевом участии. Теперь гражданам придется оплачивать полную стоимость квартиры, как на момент ввода в эксплуатацию», — подчеркнули в компании.

По новому закону на одного застройщика выдается только одно разрешение на строительство. Теперь невозможно возводить несколько домов одновременно. «Это значит, что в рамках квартальной застройки застройщик не сможет строить заодно с домом даже объекты социальной и инженерной инфраструктуры, которые необходимы для введения дома в эксплуатацию. На каждый объект потребуется отдельное разрешение на строительство, что приведет необходимости дробления компаний, дополнительным финансовым издержкам и расходам на новые организационные структуры», — пояснили в «Северной компании».

По оценке аналитиков «ВТБ Капитал», если девелоперам придется финансировать строительство только за счет собственных или кредитных средств, его стоимость возрастет примерно на 20%.

Как заявили в пресс-службе «Северной компании», скидка до 500 тысяч рублей сохранится до 20 июля 2018 года на квартиры во всех строящихся жилых комплексах.

Офис компании расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Телефон 707-000.


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1 неделя назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

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