«Автоимпорт» стал победителем областной спартакиады трудящихся

Команда ГК «Автоимпорт» заняла первое место в XVII спартакиаде трудящихся Рязанской области, которая прошла в Сасове. Сотрудники группы компаний назвали эту победу хорошим стимулом для работы.
«Если ты спортивный человек, значит, ты первый везде. И это в работе нам помогает. Если ты в спорте сильный, значит, ты и в работе сильный. Поэтому мы номер один и в спорте, и в работе», — отметил руководитель департамента автомобилей с пробегом компании Максим Максимкин.
Финалисты городских этапов спартакиады боролись за кубки минифутбола, плавания, настольного тенниса, стритбола, легкоатлетического кросса и эстафеты, гиревого спорта.
Главный судья Виталий Икрянников назвал региональную спартакиаду одним из самых массовых спортивных мероприятий области: «В этом году в ней принимали участие более тысячи спортсменов. В зональных соревнованиях у нас было восемь зон».
Участниками соревнований стали работники госучреждений и трудовые коллективы рязанских компаний, для которых спорт — больше, чем просто здоровый образ жизни. «Это своего рода сплочение коллектива. Потому что получается одна большая команда, одна большая семья», — пояснила продавец-консультант «Автоимпорта» Анна Майорова.
В финале спартакиады победители определились в личном и командном зачетах. По количеству призовых мест в разных видах спорта команда ГК «Автоимпорт» стала абсолютным лидером. Теперь спортсмены группы компаний представят Рязань на всероссийском этапе. Сборную команду области сформируют в ближайшее время.