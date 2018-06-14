А что в кино? «Суперсемейка 2», «Эскобар» и другие премьеры недели

Эта неделя вновь дарит кинолюбителям порцию свежих новинок, однако особняком среди них стоит долгожданное продолжение мультфильма «Суперсемейка 2».
Именно этот фильм бьет все рекорды по количеству положительных рецензий и оценкам зрителей, существенно опережая остальные премьеры недели.
Впрочем, остальные фильмы не стоит обходить вниманием — среди них биографическая история одного из самых известных преступников современности наркобарона Пабло Эскобара, американская комедия «Аферисты поневоле» с Умой Турман, постапокалиптический «Мир будушего» и многое другое.
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