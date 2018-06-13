Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:01, 13 июня 2018 204
 0    0

Жителя Сасова осудили за избиение водителя «скорой»

Жителя Сасова осудили за избиение водителя «скорой»

Жителя Сасова осудили за избиение водителя «скорой». Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в ночь на 13 ноября 2017 года пьяные рязанцы играли в футбол. В ходе игры мяч попал одному из них в лицо, от чего тот упал и у него потекла кровь.

Пострадавшему вызвали «скорую», которая приехала через 12 минут. Но нетрезвый мужчина посчитал, что водитель автомобиля скорой помощи «слишком долго ехал по вызову» и несколько раз ударил его кулаком.

Суд приговорил сасовца по статье 116 УК РФ к 200 часам обязательных работ.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:28, 13 июня 2018
Рязанец Атласов отправился в очередное путешествие
17:01, 13 июня 2018
Жителя Сасова осудили за избиение водителя «скорой»
16:59, 13 июня 2018
В Путятинском районе отработали тушение разлившейся нефти
16:49, 13 июня 2018
В Новомичуринске троих пожарных наградили за спасение детей из огня
16:35, 13 июня 2018
На дне рождения «Элекса» жителю Сасова подарили LED-телевизор
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Грэмми по-русски

Грэмми по-русски

Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 26 263
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 740
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 17 401
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
16:13, 9 июня 2018 15 352
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 7
15:32, 6 июня 2018 14 907
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум