Жителя Сасова осудили за избиение водителя «скорой». Об этом сообщил
Установлено, что в ночь на 13 ноября 2017 года пьяные рязанцы играли в футбол. В ходе игры мяч попал одному из них в лицо, от чего тот упал и у него потекла кровь.
Пострадавшему вызвали «скорую», которая приехала через 12 минут. Но нетрезвый мужчина посчитал, что водитель автомобиля скорой помощи «слишком долго ехал по вызову» и несколько раз ударил его кулаком.
Суд приговорил сасовца по статье 116 УК РФ к 200 часам обязательных работ.