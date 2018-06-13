Застряли на Солотчинском мосту. Утренний обзор рязанских пробок: 13 июня

Утром в среду, 13 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько серьезных пробок.
Из-за
Еще одна большая пробка появилась на улице Бирюзова. В сторону города она растянулась от поворота на улицу Интернациональную почти до первого Борковского карьера. Скорость потока не превышает 10 километров в час.
Также движение затруднено по Приокскому путепроводу, проезду Шабулина до пересечения с улицей Бирюзова.
Уже традиционно пробка образовалась на Московском шоссе в сторону города. Затор растянулся от ТЦ «Премьер» до поворота на улицу Дзержинского. Скорость потока не превышает семь километров в час.
Кроме того, движение в центре затруднено на улицах Есенина и Каширина.