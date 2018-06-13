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8:45, 13 июня 2018 2 678
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Застряли на Солотчинском мосту. Утренний обзор рязанских пробок: 13 июня

Застряли на Солотчинском мосту. Утренний обзор рязанских пробок: 13 июня

Утром в среду, 13 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько серьезных пробок.

Из-за ремонта 4-километровый затор образовался на Солотчинском мосту. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость автомобилей не превышает пяти километров в час. Затор возник от поворота на «Окскую жемчужину».

Еще одна большая пробка появилась на улице Бирюзова. В сторону города она растянулась от поворота на улицу Интернациональную почти до первого Борковского карьера. Скорость потока не превышает 10 километров в час.

Также движение затруднено по Приокскому путепроводу, проезду Шабулина до пересечения с улицей Бирюзова.

Уже традиционно пробка образовалась на Московском шоссе в сторону города. Затор растянулся от ТЦ «Премьер» до поворота на улицу Дзержинского. Скорость потока не превышает семь километров в час.

Кроме того, движение в центре затруднено на улицах Есенина и Каширина.


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