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16:09, 13 июня 2018 314
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В Спасском районе начали ремонтировать мост через Тысью

В Спасском районе начали ремонтировать мост через Тысью

Фото: Издательство «Пресса»

В Спаском районе начали ремонтировать железобетонный мост через реку Тысья. Об этом пишет ИД «Пресса».

Работы начались на дороге на подъезде к Троице.

Как отметил директор подрядной организации «Ремстроймост» Юрий Кузьмичев, габариты моста расширят.

«Также полностью поменяем все балки. Движение по мосту полностью перекрываться не будет, работы будем проводить сначала с одной стороны, потом с другой. Пропускать автомобили будем по свободной половине моста», — сказал он.

Работы по контракту должны закончить до 30 октября.


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