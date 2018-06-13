В Спасском районе начали ремонтировать мост через Тысью

В Спаском районе начали ремонтировать железобетонный мост через реку Тысья. Об этом пишет ИД «
Работы начались на дороге на подъезде к Троице.
Как отметил директор подрядной организации «Ремстроймост» Юрий Кузьмичев, габариты моста расширят.
«Также полностью поменяем все балки. Движение по мосту полностью перекрываться не будет, работы будем проводить сначала с одной стороны, потом с другой. Пропускать автомобили будем по свободной половине моста», — сказал он.
Работы по контракту должны закончить до 30 октября.