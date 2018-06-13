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20:24, 13 июня 2018 222
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В Сасове обустроят два футбольных поля

В Сасове обустроят два футбольных поля

Фото: Издательство «Пресса»

В Сасове обустроят два футбольных поля. Об этом пишет издательство «Пресса».

Одно из них организуют на улице полевой в районе дома №22. На месте пустыря вырубят поросль, скосят траву и грейдируют участок.

Выезд с улицы на проспект Молодцова сделают вдоль жилых домов №№ 22, 24, 26 по улице Полевой.

Еще одно поле сделают на территории Петрова сада. Для этого вырубят деревья, поросль, скосят траву, а также благоустроят детскую площадку — установят лавочки и песочницу.

Отмечается, что работы завершат в течение двух недель.


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