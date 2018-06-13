В Сасове обустроят два футбольных поля. Об этом пишет издательство «
Одно из них организуют на улице полевой в районе дома №22. На месте пустыря вырубят поросль, скосят траву и грейдируют участок.
Выезд с улицы на проспект Молодцова сделают вдоль жилых домов №№ 22, 24, 26 по улице Полевой.
Еще одно поле сделают на территории Петрова сада. Для этого вырубят деревья, поросль, скосят траву, а также благоустроят детскую площадку — установят лавочки и песочницу.
Отмечается, что работы завершат в течение двух недель.