В Рязанской области водителя осудят за ДТП с пострадавшим

В Рязанской области рассмотрят уголовное дело в отношении водителя за ДТП с пострадавшим. Об этом сообщил
Авария произошла в Скопинском районе. В дневное время мужчина двигался по своей полосе с включенным ближним светом фар со скоростью юольше 60 километров в час. Водитель «неправильно оценил» дорожно-транспортную ситуацию, его автомобиль вынесло на «встречку», где он столкнулся с другой машиной. Ее пассажир получил тяжелые травмы.
В отношении виновника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.
По нему назначили открытое судебное заседание в особом порядке судебного разбирательства.