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11:29, 13 июня 2018 727
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В Рязанской области водителя осудят за ДТП с пострадавшим

В Рязанской области водителя осудят за ДТП с пострадавшим

В Рязанской области рассмотрят уголовное дело в отношении водителя за ДТП с пострадавшим. Об этом сообщил сайт Скопинского районного суда.

Авария произошла в Скопинском районе. В дневное время мужчина двигался по своей полосе с включенным ближним светом фар со скоростью юольше 60 километров в час. Водитель «неправильно оценил» дорожно-транспортную ситуацию, его автомобиль вынесло на «встречку», где он столкнулся с другой машиной. Ее пассажир получил тяжелые травмы.

В отношении виновника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

По нему назначили открытое судебное заседание в особом порядке судебного разбирательства.


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