В рязанских дворах появились новые контейнеры для сбора пластика

В рязанских дворах установили еще 26 контейнеров для пластика. Они появились на улицах Баженова, Большой, Брестской, Быстрецкой, Введенской, Гоголя, Затинной, Зубковой, Кальной и других.

Ранее их было всего девять — на улицах Белякова, Забайкальской и МОГЭС. Проект внедрения раздельного сбора мусора в городе расширяется, рассказали в ООО «Региональные инвестиции».

Замдиректора компании, депутат гордумы Олег Шишов рассказал, что технологию отрабатывали в рамках двух пилотных проектов. Один из них признали неудачным из-за действий отдельных водителей мусоровозов. Необходимо было совершать несколько рейсов на одном автомобиле, но они шли на хитрость и сваливали все в одну емкость. Этот проект закрыли.

Второй эксперимент доказал свою результативность, отметил Шишов. В его рамках пластик из специальных контейнеров вывозили отдельным транспортом. Сейчас распространяется именно эта схема.

Основной задачей проекта, по словам Олега Шишова, является постепенный переход на максимальную переработку отходов. «Наша главная задача состоит в том, чтобы не захоранивать все, что можно использовать вторично. То есть наша земля не должна иметь антропогенную нагрузку от того, что мы технологически можем переработать», — подчеркнул он.

Замдиректора «Региональных инвестиций» уточнил, что переработке не подлежит только 4% отходов. Пластик решили собирать отдельно из-за того, что он имеет более высокие для переработки качества, если не соприкасается с другим мусором. Остальное пока может добываться через последующую сортировку.

«Если мы сейчас сможем все полезное из потока отходов взять: пластик через контейнеры, бумагу через последующую сортировку и так далее, то на выходе останутся пищевые отходы. Тогда уже не нужно будет говорить о мусоросжигательных заводах. Пока еще у нас есть технологические возможности и время для того, чтобы внедрить такое обращение с отходами», — заключил Шишов.