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17:31, 13 июня 2018 345

В Рязани стартовали продажи кросс-версии седана «Лада Веста»

В Рязани стартовали продажи кросс-версии седана «Лада Веста»

В четверг, 7 июня, в Рязани официально стартовали продажи кросс-версии седана LADA Vesta. Презентовали новинку в дилерском центре «Кармен», где рязанцам во всех подробностях рассказали о новинке «АвтоВАЗа».

Для гостей праздника подготовили конкурсы и викторины с подарками и призами, угощения от молекулярной кухни. Они также могли посетить мастер-классы и послушать выступление артистов.

Как рассказали в дилерском центре, цена LADA Vesta Cross начинается с 763 900 рублей. Речь идет о комплектации Luxe, в состав которой среди прочего входят климат-контроль, подогрев сидений и лобового стекла, четыре подушки безопасности, Hands free, система стабилизации и другие электронные ассистенты.

Покупателям предложили версии с двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач, а также с двигателем 1,8 литра с механической или автоматизированной трансмиссиями.

«У седана LADA Vesta Cross впечатляющий клиренс — 203 миллиметра. Помимо этого, автомобиль получил защитный внедорожный обвес. Как результат, новинка „АвтоВАЗа“ вобрала в себя популярные в России тип кузова и характеристики кроссовера», — сообщили представители автоцентра.


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