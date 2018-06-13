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9:24, 13 июня 2018 488
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В Рязани начались массовые отключения горячей воды. Адреса

В Рязани начались массовые отключения горячей воды. Адреса

Со среды, 13 июня, в Рязани начались массовые отключения горячей воды. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за плановых работ отключили воду:

с 13 по 26 июня по адресам:

  • улица 10-я Линия, дом №39;
  • улица 4-я Линия, дом №2/1;
  • улица 6-я Линия, дома №№10, 8;
  • улица 7-я Лини, дома №№5, 7;
  • улица 9-я Линия, дом №3-а;
  • улица Гагарина, дома №№160/2, 69, 71, 71 корпус 1, 71 корпус 2, 73, 73 корпус 1, 75, 81, 81 корпус 1, 83, 83-а, 85, 87;
  • улица Гоголя, дома №№34/6, 36, 36 корпус 1, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 корпус 1, 54, 56, 58/9;
  • улица Ленинского Комсомола, дома №№83, 85, 87;
  • улица Полетаева, дома №№31, 31 корпус 1, 33/67;
  • улица Стройкова, дома №№63/73, 65, 65 корпус 1, 65 корпус 2 (д/сад №85), 84 корпус 1, 84 корпус 2, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41;
  • улица Татарская, дом №87;
  • улица Черновицкая, дома №№2/79, 4, 1/77, 3, 3 корпус 1, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3;
  • улица Шевченко, дом №95.

с 13 по 22 июня по адресам:

  • улица Красная, дома №№28 корпус 1, 28 корпус 2, 32 (детский сад №23);
  • улица Михайловское шоссе, дома №№240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2, 250 корпус 3, 250 корпус 4, 250 корпус 5, 250 корпус 6, 250 корпус 7;
  • улица Старореченская, дома №№2 корпус 1, 2 корпус 2, 2 корпус 3.

с 13 июня по 21 июля по адресам:

  • улица Островского, дома №№23/2, 24 (д/сад №71), 24 корп. 1, 27, 27 корпус 1, 29, 31, 31 корп. 1, 32/14, 33, 33 корпус 1 (школа №19), 34, 34 корпус 1, 35/11, 36, 36 корп. 1, 37/16, 38, 38 корпус 1, 39, 39-а (д/сад №81), 40, 40 корп. 1, 41, 42, 43, 44 корпус 1 (д/сад №88), 44 корпус 2 (д/сад №80), 45, 26, 26 корп. 1, 28, 30/9;
  • проезд Гоголя, дома №№2, 3, 4, 4-а, 5 (школа №42), 6, 7;
  • проезд Островского, дом №4;
  • улица Стройкова, дома №№67, 67/1, 69, 69/1, 71, 79/51, 96;
  • улица Черновицкая, дома №№10, 12, 13, 18, 20, 22/46, 5 корпус 1 (д/сад №87), 6, 7, 7 корп. 1.

С утвержденным графиком плановых отключений на весь период подготовки к отопительному сезону 2018/2019 годов можно познакомиться здесь.


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