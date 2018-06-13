В Прио-Внешторгбанке открылась выставка Елены Гайды

В главном офисе Прио-Внешторгбанка на улице Есенина открылась выставка Елены Гайды «Ветер прошлого».
Художницу считают мастером работы не только с традиционным холстом, но и с шелком, батиком и шерстью. Она родилась в Волгограде, училась в Саратове и Санкт-Петербурге, а живет в Париже. Стиль Гайды критики определяют как абстрактный экспрессионизм, подчеркивая, что созданные ей образы часто отрываются от материала и становятся «бестелесными».
Посетить выставку на втором этаже главного офиса Прио-Внешторгбанка (улица Есенина, 82/26) могут все желающие с 4 июня по 4 июля. Она открыта с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, вход свободный.