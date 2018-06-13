Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:37, 13 июня 2018 256

В Прио-Внешторгбанке открылась выставка Елены Гайды

В Прио-Внешторгбанке открылась выставка Елены Гайды

В главном офисе Прио-Внешторгбанка на улице Есенина открылась выставка Елены Гайды «Ветер прошлого».

Художницу считают мастером работы не только с традиционным холстом, но и с шелком, батиком и шерстью. Она родилась в Волгограде, училась в Саратове и Санкт-Петербурге, а живет в Париже. Стиль Гайды критики определяют как абстрактный экспрессионизм, подчеркивая, что созданные ей образы часто отрываются от материала и становятся «бестелесными».

Посетить выставку на втором этаже главного офиса Прио-Внешторгбанка (улица Есенина, 82/26) могут все желающие с 4 июня по 4 июля. Она открыта с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, вход свободный.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
13:52, 13 июня 2018
Рязанских воспитанников и педагогов школ искусств наградили стипендиями губернатора
13:37, 13 июня 2018
В Прио-Внешторгбанке открылась выставка Елены Гайды
12:29, 13 июня 2018
«Кремлевские вечера» в Рязани завершились «Народным плясом». Фото
16:47, 12 июня 2018
Плакаты рязанских школьников отправили на международный конкурс
21:17, 10 июня 2018
Новость о начале съемок новой части «Назад в будущее» оказалась фейком
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 26 080
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 722
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 17 355
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
14:55, 30 мая 2018 15 893
В Рязани уберут лишние маршрутки — Любимов
16:13, 9 июня 2018 15 182
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 7
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум