В Москве открылась сеть электрозарядных станций производства Рязанского приборного завода

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) ввел в эксплуатацию первую общедоступную сеть отечественных электрозарядных станций для парка электромобилей Москвы. В рамках развития сети станцию медленной зарядки ФОРА ЭЗС-АС установили и ввели в эксплуатацию в центре столицы на Таганке по адресу: Гончарная улица, дом №20/1 строение 1.
В церемонии открытия участвовали представители клубов владельцев электрокаров Москвы и Подмосковья. «Открытие первой сети отечественных зарядных станций для электромобилей Москвы — это новый шаг на пути к популяризации электротранспорта в столице, — сказал заместитель гендиректора КРЭТ Максим Моторин. — Особенно хочется отметить, что КРЭТ будет не только поставлять и устанавливать зарядные станции, но и разрабатывать и предоставлять пользователям электромобилей собственное программное обеспечение для нашей сети».
Станции «быстрой» зарядки открыли на Международном шоссе, на съезде с Ленинградского шоссе к аэропорту «Шереметьево» и в Московской области по дороге в аэропорт «Домодедово». До конца года заработают еще десять так называемых «быстрых» станций. Эти отечественные зарядки мощностью 50 киловатт обеспечивают зарядку электромобиля до 80% за 20 минут.
Основные точки установки станций — в непосредственной близости от аэропортов и на основных магистралях региона. До июня 2019 года КРЭТ установит в Москве 70 зарядных устройств. Ранее Концерн поставил десять «медленных» зарядок «ФОРА ЭЗС-АС» в адрес АО «Мособлэнерго». В феврале 2018 года КРЭТ начал реализацию крупного проекта в Сочи.
«Целью КРЭТ является создание единой комфортной среды для корпоративных и физических пользователей электромобильного транспорта.
Развитие электротранспорта и соответствующей инфраструктуры — одно из приоритетных направлений инновационного развития автомобилестроения в России в соответствии с мировыми трендами. В настоящее время КРЭТ и входящий в его состав Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) является единственным предприятием в России, осуществляющим разработку и подготовку полного цикла производства электрозарядных станций для электромобилей», — рассказали в пресс-службе завода.