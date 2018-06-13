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19:31, 13 июня 2018 558
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В Касимове сгорела легковушка

В Касимове сгорела легковушка

В Касимове сгорела легковушка. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в среду, 13 июня, в 13:45. Огонь повредил автомобиль, никто не пострадал.

На происшествие выезжал один пожарный расчет, причина и ущерб устанавливаются.


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