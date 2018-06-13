В центре Рязани упало дерево. Инцидент произошел в среду, 13 июня.
Крона обломившегося дерева перекрыла большую часть спуска по Лыбедскому бульвару.
Никто не пострадал.
Напомним, в Рязанской области из-за ветра
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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В центре Рязани упало дерево. Инцидент произошел в среду, 13 июня.
Крона обломившегося дерева перекрыла большую часть спуска по Лыбедскому бульвару.
Никто не пострадал.
Напомним, в Рязанской области из-за ветра
© RZN.info
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Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.