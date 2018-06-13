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13:26, 13 июня 2018 669
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Сборная Испании рассталась с главным тренером за день до старта ЧМ-2018

Сборная Испании рассталась с главным тренером за день до старта ЧМ-2018

Сборная Испании рассталась с главным тренером Хуленом Лопетеги за день до старта Чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес, передает ТАСС.

«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общепринятые формы поведения. Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с „Реалом“ велись в обход Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания. Лопетеги — неоспоримый профессионал. Но дела нужно вести в соответствии с правилами», — заявил Рубиалес.

Во вторник, 12 июня, стало известно, что специалист подписал контракт с мадридским «Реалом». Предполагалось, что тренер прибудет в расположение клуба после ЧМ.

Лопетеги возглавлял «Красную фурию» с лета 2016 года. Под его руководством команда провела двадцать матчей, не проиграв ни разу: 14 побед и 6 ничьих.

Первый матч на мундиале испанцы проведут против Португалии в пятницу, 15 июня.


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