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12:50, 13 июня 2018 2 125
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Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото

Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В преддверии Дня медицинского работника в Рязани наградили лучших представителей профессии. Торжественная церемония прошла в региональном правительстве в среду, 13 июня. Почетные знаки «Отличник здравоохранения» за заслуги и многолетний труд получили 43 медработника из Рязани и Рязанской области.

Церемонию награждения открыла зампред правительства Лариса Крохалева. От имени губернатора она поздравила присутствующих с профессиональным праздником. «Медики — это особый мир, для многих это волшебники. Хотя каждый из вас понимает, что не всегда дело в волшебстве. Профессионализм также играет очень большую роль. Поэтому дай бог каждому из вас здоровья, сил, возможностей оставаться людьми с большим сочувствием, с большим пониманием тех проблем, с которыми к вам идут люди», — сказала она.

Награды от минздрава получили медсестры, фельдшеры, участковые врачи-терапевты, акушеры-гинекологи, а также руководители и заместители медицинских учреждений со всего региона.

По словам зампреда правительства, медицина рязанского края в последнее время активно развивается: закупается высокотехнологичное оборудование, открываются ФАПы, внедряются высокие технологии в хирургии, с участием федеральных средств ведется строительство здания БСМП. Вместе с тем развивается добровольчество и донорство.

«К этому стоит добавить желание каждого работника внести свою лепту в общее дело, в развитие здравоохранения региона, потому что здоровье человека — это основная ценность, — добавила Крохалева. — В своем последнем обращении Владимир Путин говорил о том, что человеческий капитал — главный капитал в России, а вы его сохраняете и приумножаете».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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