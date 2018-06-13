В среду, 13 июня, на встрече с рязанскими предпринимателями Николай Любимов обсудил расширение и доступность регионального рынка. В дискуссии поучаствовала глава Агенства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
Губернатор отметил, что в области улучшается инвестиционный климат и расширяется сеть привлечения инвесторов. По его словам, регион поднялся на 22 позиции в национальном рейтинге инвестиционного климата АСИ.
Помимо этого в планах правительства Рязанской области войти в «двадцатку» регионов-лидеров по развитию инвестклимата.
«Многим региональным предпринимателям неинтересно работать с нами без видения общей картины. Они стремятся расширить свои возможности через технические стартапы на федеральном уровне, — подчеркнула глава Агенства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
Присутствующие бизнесмены оценили эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды и отметили рост рынка. Николай Любимов заметил, что недостатками развития все также являются недостаточная открытость власти и ограниченность инфраструктуры.
«Они мешают максимально эффективно взаимодействовать бизнесу и власти. Поэтому мы проводим форумы, встречи, мы сближаемся с бизнесом и стараемся помогать рязанским предпринимателям», — отметил губернатор.