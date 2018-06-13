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11:57, 13 июня 2018 265

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за май 2018 года

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за май 2018 года

ООО «РГМЭК» в соответствии с пп. г п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, по тарифным группам за май 2018 года, сообщает следующее:

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» по тарифным группам за май 2018 года.

Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за май 2018.


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1 неделя назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

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