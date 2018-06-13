Рязанцев пригласили поучаствовать во Всемирном дне чистоты. 15 сентября в России пройдет акция «
По словам организаторов, это — гражданский проект, цель которого — объединить общество в одну команду для очистки природы от мусора.
«Глобальная уборка — первый шаг, который привлечет внимание к проблеме мусора и станет началом пути по ее системному решению», — рассказали координаторы проекта в Рязани.
Они отметили, что впервые акция прошла в 2008 году в Эстонии: местные жители за день убрали десять тысяч тонн мусора, с тех пор чистота сохраняется на 75% территорий.
Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на