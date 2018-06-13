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18:02, 13 июня 2018 592
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Рязанцев пригласили поучаствовать во Всемирном дне чистоты

Рязанцев пригласили поучаствовать во Всемирном дне чистоты

Рязанцев пригласили поучаствовать во Всемирном дне чистоты. 15 сентября в России пройдет акция «Let’s do it Russia».

По словам организаторов, это — гражданский проект, цель которого — объединить общество в одну команду для очистки природы от мусора.

«Глобальная уборка — первый шаг, который привлечет внимание к проблеме мусора и станет началом пути по ее системному решению», — рассказали координаторы проекта в Рязани.

Они отметили, что впервые акция прошла в 2008 году в Эстонии: местные жители за день убрали десять тысяч тонн мусора, с тех пор чистота сохраняется на 75% территорий.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте проекта. Дополнительную информацию можно узнать в региональной группе «ВКонтакте».


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