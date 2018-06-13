Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 27-летней женщины. Об этом сообщили в группе «
Рыкова Наталья Владимировна вышла из своего дома в городе Рассказово Тамбовской области 12 июня, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Женщина могла направляться в сторону Москвы.
Приметы: рост 185 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: синие джинсы, черная футболка, черные ботинки, светло-серая куртка.
С собой: черный рюкзак.
Всех, кому известно о пропавшем, попросили сообщить по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.