Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:33, 13 июня 2018 1 115
 0    0

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 27-летней женщины

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 27-летней женщины

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 27-летней женщины. Об этом сообщили в группе «Liza Alert Рязань» «Вконтакте».

Рыкова Наталья Владимировна вышла из своего дома в городе Рассказово Тамбовской области 12 июня, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Женщина могла направляться в сторону Москвы.

Приметы: рост 185 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: синие джинсы, черная футболка, черные ботинки, светло-серая куртка.

С собой: черный рюкзак.

Всех, кому известно о пропавшем, попросили сообщить по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
22:25, 13 июня 2018
Игроки ФК «Рязань» провели мастер-классы для шиловских школьников. Фото
21:55, 13 июня 2018
В среду врачи социального автопоезда осмотрели более 400 человек
21:33, 13 июня 2018
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 27-летней женщины
20:24, 13 июня 2018
В Сасове обустроят два футбольных поля
20:01, 13 июня 2018
RZN.info начал прямую трансляцию с футболистом Олегом Елисеевым
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 26 459
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 750
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 17 468
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
16:13, 9 июня 2018 15 564
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 7
12:50, 13 июня 2018 15 646
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум