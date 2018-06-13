Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:50, 13 июня 2018 959
 0    0

Роспотребнадзор назвал опасные водоемы Рязанской области 1

Роспотребнадзор назвал опасные водоемы Рязанской области

Роспотребнадзор назвал опасные водоемы Рязанской области. Об этом сообщил сайт ведомства.

По состоянию на 12 июня в регионе специалисты исследовали 65 проб воды на санитарнохимические, радиологические, микробиологические и другие показатели.

Четыре водоема оказались непригодными для купания. Речь идет о Добрынинский пруде в Сапожке, пруде Ермишь, пляже «Водохранилище» в селе Ункосово Чучковского района и пляже реки Мокша в Кадоме.

В Рязани проверку успешно прошли все три Борковских карьера, старица в Солотче и Ореховое озеро.

Кроме того, санитарно-эпидемиологические заключения выдали на пляжи Рязанского района: озера Жидень (ТРК «Окская жемчужина») и пляжа на озера Велье в селе Алеканово Дубровического сельского поселения, пляжа реки Каширка Александро-Невского района.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
11:50, 13 июня 2018
Роспотребнадзор назвал опасные водоемы Рязанской области 1
10:59, 13 июня 2018
В рязанских дворах появились новые контейнеры для сбора пластика
18:15, 12 июня 2018
В среду в Рязанской области будет дождь и сильный ветер
15:45, 12 июня 2018
Рязанцы открыли грибной сезон
15:31, 12 июня 2018
В Рязанской области продлили «желтый» уровень опасности
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 26 022
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 686
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 17 305
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
14:55, 30 мая 2018 15 872
В Рязани уберут лишние маршрутки — Любимов
16:13, 9 июня 2018 15 097
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 6
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум