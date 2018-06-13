Роспотребнадзор назвал опасные водоемы Рязанской области. Об этом сообщил
По состоянию на 12 июня в регионе специалисты исследовали 65 проб воды на санитарнохимические, радиологические, микробиологические и другие показатели.
Четыре водоема оказались непригодными для купания. Речь идет о Добрынинский пруде в Сапожке, пруде Ермишь, пляже «Водохранилище» в селе Ункосово Чучковского района и пляже реки Мокша в Кадоме.
В Рязани проверку успешно прошли все три Борковских карьера, старица в Солотче и Ореховое озеро.
Кроме того, санитарно-эпидемиологические заключения выдали на пляжи Рязанского района: озера Жидень (ТРК «Окская жемчужина») и пляжа на озера Велье в селе Алеканово Дубровического сельского поселения, пляжа реки Каширка Александро-Невского района.