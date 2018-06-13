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16:01, 13 июня 2018 265

Продукция «Еламеда» соответствует высоким международным стандартам — немецкие эксперты

Продукция «Еламеда» соответствует высоким международным стандартам — немецкие эксперты

В мае компанию «Еламед» посетили представители органа по сертификации TUV NORD CERT GmbH из Германии. Они провели ежегодный аудит систем менеджмента качества на соответствие требованиям нового международного стандарта «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».

Для подготовки к проверке на новые версии международного стандарта в организации пересмотрели и актуализировали документы системы менеджмента качества, отработали технологические процессы, обучили персонал, подготовили подтверждающие протоколы и акты.

Аудиторы германской компании TUV NORD CERT GmbH высоко оценили проведенную в «Еламеде» работу и продлили международный сертификат соответствия еще на год.


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