Под Рязанью нашли две гранаты

Во вторник, 12 июня, в Полянах нашли две гранаты. Об этом сообщил
Две ржавые гранаты нашли на территории бывшей воинской части. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые уничтожили боеприпасы на месте.
Никто не пострадал.
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Во вторник, 12 июня, в Полянах нашли две гранаты. Об этом сообщил
Две ржавые гранаты нашли на территории бывшей воинской части. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые уничтожили боеприпасы на месте.
Никто не пострадал.
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