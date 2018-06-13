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11:40, 13 июня 2018 887
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Под Рязанью нашли две гранаты

Под Рязанью нашли две гранаты

Во вторник, 12 июня, в Полянах нашли две гранаты. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

Две ржавые гранаты нашли на территории бывшей воинской части. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые уничтожили боеприпасы на месте.

Никто не пострадал.


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