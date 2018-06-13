Новый рекорд. За выходные по Крымскому мосту проехало более 70 тысяч автомобилей

В прошедшие выходные, 10-12 июня, на Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик. За это время в обоих направлениях проехали более 70 тысяч автомобилей, со ссылкой на дорожников передает «
Ранее самый высокий показатель держался на отметке в 23 тысячи машин, все они проехали по мосту 20 мая. Трафик в направлении Крыма, по словам дорожников, значительно вырос. За трое суток в сторону Керчи проехали 38,4 тысячи транспортных средств, в обратную сторону — 33,3 тысячи.
Отметим, четырехполосная трасса имеет пропускную способность в 40 тысяч машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость здесь — 90 километров в час, остановки на мосту запрещены.
Автомобильную часть Крымского моста
Фото с сайта most. life