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10:28, 13 июня 2018 577
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Новый рекорд. За выходные по Крымскому мосту проехало более 70 тысяч автомобилей

Новый рекорд. За выходные по Крымскому мосту проехало более 70 тысяч автомобилей

В прошедшие выходные, 10-12 июня, на Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик. За это время в обоих направлениях проехали более 70 тысяч автомобилей, со ссылкой на дорожников передает «РИА Новости».

Ранее самый высокий показатель держался на отметке в 23 тысячи машин, все они проехали по мосту 20 мая. Трафик в направлении Крыма, по словам дорожников, значительно вырос. За трое суток в сторону Керчи проехали 38,4 тысячи транспортных средств, в обратную сторону — 33,3 тысячи.

Отметим, четырехполосная трасса имеет пропускную способность в 40 тысяч машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость здесь — 90 километров в час, остановки на мосту запрещены.

Автомобильную часть Крымского моста открыл Владимир Путин 15 мая, движение транспорта запустили 16 мая.

Фото с сайта most. life


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