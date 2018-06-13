На проезде Яблочкова перевернулась «пятерка»

На проезде Яблочкова в Рязани перевернулся автомобиль ВАЗ-2105. Фотографии опубликовали в группе «
ДТП произошло днем в среду, 13 июня.
Информация об аварии уточняется.
Фото Надежды Родновой
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На проезде Яблочкова в Рязани перевернулся автомобиль ВАЗ-2105. Фотографии опубликовали в группе «
ДТП произошло днем в среду, 13 июня.
Информация об аварии уточняется.
Фото Надежды Родновой
© RZN.info
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