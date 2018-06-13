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11:14, 13 июня 2018 244
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Летом жителей Скопина ждет массовое отключение света. Адреса

Летом жителей Скопина ждет массовое отключение света. Адреса

Летом жителей Скопина ждет массовое отключение света. Об этом пишет «Скопинский вестник».

Из-за ремонта электрических сетей с 8 июня по 1 августа 2018 года в рабочие дни с 9:00 до 16:00 без света останутся жители Октябрьского района по адресам:

  • 1-я Набережная;
  • 2-я Набережная;
  • 3-я Набережная;
  • улица Ленина;
  • улица Есенина;
  • улица Мира.

Также из-за продления сроков ремонта будут продолжаться отключения электроэнергии по адресам:

  • улица Красноармейская (от улицы Рязанской до улицы Трудовой);
  • улицы Правды (от улицы Рязанской до улицы Трудовой);
  • улица Трудовая (от улицы Правды до улицы Красноармейской);
  • улица Новикова (от улицы Рязанской до улицы Полетаева);
  • улица Полетаева (от улицы Новикова до улицы Правды);
  • улица Бирюзова (от улицы Карла Маркса до улицы Трудовой).

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