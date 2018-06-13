Говорухина госпитализировали в тяжелом состоянии

Режиссера Станислава Говорухина госпитализировали «в крайне тяжелом состоянии». Об этом передает «
«Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое», — сказал собеседник агентства.
Официального подтверждения информации пока нет. Пресс-секретарь опроверг информацию о кончине режиссера, которую распространили в среду, 13 июня, некоторые СМИ.
«Станислав Сергеевич живой», — сказал он «Интерфаксу».
Также информацию о смерти Говорухина не подтвердил замглавы комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко.
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