Эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в России. Исследование провело аналитическое агентство «
Лидеров определили в городах с населением более миллиона человек. В 15 городах-миллионниках в шестерку лечших попали Ford Focus, LADA 2114, Toyota Corolla, Daewoo Nexia, Renault Logan и Hyundai Accent.
Лидером по числу завоеванных городов стал Ford Focus, который является самым продаваемым автомобилем с пробегом сразу в шести из них. Помимо Москвы (2882) и Санкт-Петербурга (2308) модель лидирует в Екатеринбурге (449), Воронеже (347), Нижнем Новгороде (334) и Челябинске (320).
В трех городах Сибири на первом месте оказалась Toyota Corolla: Новосибирск (806), Омск (530) и Красноярск (527).
В трех «миллионниках» самым продаваемым стал LADA 2114: Казань (404), Волгоград (276) и Пермь (265).
В Самаре лидером продаж стал Renault Logan (381). В Ростове-на-Дону на первое место попал Hyundai Accent (527), а в Уфе лидером стал Daewoo Nexia (327).